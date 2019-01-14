Киев, 14 января, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко наградил орденами князя Ярослава Мудрого IV и V степени бывших иерархов канонической православной церкви Владимира Шостацкого (Симеона) и Александра Драбинко, следует из текста указа, опубликованного 13 января на официальном сайте президента Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко и раскольники

Бывшие священники получили свои награды «за значительный вклад в утверждение духовности и межконфессионального согласия», а также «за заслуги в строительстве Православной церкви Украины (раскольничья структура, признанная Константинопольским патриархатом — ИА REGNUM )».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко наградил лидера украинских раскольников Филарета званием герой Украины. В свою очередь Филарет наградил Порошенко «орденом» Андрея Первозванного.

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Напомним, Владимир Шостацкий и Александр Драбинко стали единственными архиереями канонической Украинской православной церкви, явившимися на так называемый «объединительный собор», который состоялся 15 декабря 2018 года в Киеве.

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