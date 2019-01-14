Новосибирск, 14 января, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание с участием членов регионального правительства, руководителей областных исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных образований региона. На нём обсуждались перспективы развития агропромышленного комплекса региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание

Во время совещания министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко доложил, что за 2018 год с новосибирских элеваторов по регионам России и в зарубежные страны отправлено 698,6 тысяч тонн зерна, в том числе с 1 сентября — 263 тыс. тонн. Объём отгрузки зерна превысил показатель 2017 года на 383 тыс. тонн. Из 698,6 тыс. тонн на экспорт отправлено 459,3 тыс. тонн, по стране — 239,3 тыс. тонн. Рост экспортных отгрузок — более чем двукратный. За декабрь прошлого года отмечены рекордные темпы отгрузки зерна железнодорожным транспортом — 108 тыс. тонн, это 1487 вагонов (по 48 вагонов в сутки).

Глава региона в свою очередь отметил, что прирост темпов отгрузки и реализации зерна говорит о правильных выводах, сделанных по итогам 2017 года, когда Новосибирская область столкнулась с проблемами при вывозе рекордного урожая зерновых.

«Надо привыкать к тому, что в дальнейшем мы будем только наращивать темпы и объёмы производства в агропромышленном комплексе, в том числе — будем увеличивать экспорт зерновых. Это направление получит дополнительную поддержку в рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом России. Внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» обозначен федеральный проект по развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Поэтому фиксируем результаты 2018 года и готовимся выращивать и экспортировать ещё больше. Такая установка — на ближайшие пять лет», — подчеркнул Андрей Травников.

Новосибирская область сегодня экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Белоруссию, Латвию, Данию и другие страны. Среди регионов России новосибирское зерно поставляется в Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую и Липецкую области, Алтайский и Приморский края.

С начала 2019 года отгружено 13,6 тыс. тонн зерна. Всего в течение января планируется вывезти за пределы области около 100 тыс. тонн. На элеваторах хранится 874 тыс. тонн зерновых, загруженность составляет 60%.

Как указали в правительстве региона, высокие темпы отгрузки зерна железнодорожным транспортом сохраняются благодаря предпринимаемым со стороны федеральных и региональных властей мерам по налаживанию взаимоотношений между участниками зернового рынка. Грузоотправители Новосибирской области заключили 89 долгосрочных договоров транспортно-экспедиционного обслуживания с операторской компанией АО «Русагротранс». Для определения дополнительных возможностей по отправке зерна железнодорожным транспортом министерством сельского хозяйства региона совместно с РЖД ведётся диалог об отгрузке зерновых грузов в контейнерах и полувагонах.

Отметим, что национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.