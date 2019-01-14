Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области, где утром 14 января прогремел взрыв бытового газа, спасены шесть человек. В их числе — ребёнок. Под завалами могут находиться ещё семь человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

geralt Взрыв

На месте ЧП работают все экстренные службы. Жильцы многоэтажки эвакуированы (140 человек).

Известно, что инцидент произошёл около 6:00 на улице Хабарова, 16. В результате взрыва обрушились два этажа — с девятого по восьмой. Также уточняется, что взрывной волной повреждены четыре квартиры.

Пока о погибших не сообщается.