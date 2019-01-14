Ванкувер, Канада, 14 января, 2019, 08:10 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Хоккей

В составе «Ванкувера» отличились Луи Эрикссон, Бен Хаттон, Брок Безёр Джей Бигл и Маркус Гранлунд. У «Флориды» единственный точный бросок на счету Фрэнка Ватрано.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 47 очков в 47 матчах. «Флорида» идёт на 25-м месте, в активе команды 42 очка в 44 играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:1 (0:0, 1:0, 4:1).

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