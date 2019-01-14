Владивосток, 14 января, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручение министру транспорта Евгению Дитриху разработать предложения, как избавить Владивосток от автомобильных пробок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мне кажется, что во Владивостоке очень трудно передвигаться. У жителей много машин, рельеф города сложный, улицы узкие, а никаких объездных дорог нет. Трудно проехать в центре, машины припаркованы кое-как, вдоль обочины, стоянок нет. Это создает значительные неудобства жителям. Я уже дал поручение министру транспорта Евгению Дитриху разработать предложения о том, как решить эту проблему. Что-то надо сделать со стоянками, с регулированием движения на перекрестках», — сказал Трутнев в интервью «Российской газете».

Полпред не исключает того, что для решения транспортных проблем Владивостока необходимо вводить второй уровень автодорог. Вспомнил Юрий Трутнев и о предложении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва построить объездную кольцевую дорогу через мыс Эгершельд.

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Трутнев также развеял всевозможные слухи о том, какие ведомства переедут из бывшей столицы Дальнего Востока Хабаровска во Владивосток. Полпред пояснил, что это решать не руководителям структур.

«По поводу ведомств, которые умно излагают, что они не планируют переезд, я бы вспомнил рекламу «Иногда лучше промолчать». Это указ президента России. Ему я и буду готовить предложения, с пониманием затрат на переезд и его целесообразности, а он примет решение. И ровно его мы будем выполнять, а точно не рассуждения руководителей ведомств», — сказал Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток выступил нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко. Президент Владимир Путин поддержал предложение и 13 декабря подписал указ о переносе столицы.