Кампала, 14 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Президент Уганды Йовери Мусевени призвал жителей страны задействовать все свои ресурсы и при поддержке правительства улучшить свое благосостояние. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, заявил глава государства 10 января в районе Нтунгамо.

U.S. Department of State Йовери Мусевени

«Мы призываем людей работать, чтобы выбраться из бедности. Мы не станем терпеть тех, кто не хочет работать, имея землю. А тем, у кого нет земли, мы поможем получить специализацию», — заявил Мусевени.

Президент также отметил, что многие построили себе дома и хорошо одеваются, но их все же нельзя назвать процветающими, и они, по его мнению, могут достичь лучших результатов.

«Проснитесь и приступайте к работе», — сказал он.

Он поставил в пример сообщества, в которых людей мотивируют развиваться и улучшать благосостояние своих семей их же соседи.