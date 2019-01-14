Вашингтон, 14 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Классическая игра Half-Life получила текстуры высокого разрешения, благодаря китайской нейросети ESRGAN. Создатели мода выложили их в сеть. Об этом 13 января сообщил портал DSOGaming.

Кадр из игры Half-Life Игра с HD-текстурами

Отмечается, что как и в случаях с другими играми, обновленные HD-текстуры максимально приближены к оригинальным. К сожалению, текстуры жидкостей и хромированых поверхностей пока что не идеальны. Оценить полученный результат все фанаты серии могут посмотрев соответствующий ролик.

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Напомним, ранее при помощи ESRGAN улучшили текстуры в таких классических играх, как Morrowind, Return to Castle Wolfenstein, Doom и Max Payne. Аббревиатура ESRGAN переводится как Enhanced Super Resolution Generative Adversarial Networks. Нейросеть предоставляет возможность масштабировать изображения с 8-кратным увеличением качества.