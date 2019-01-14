Новокузнецк, Кемеровская область, 14 января, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Новокузнецке жителей многоэтажного дома № 14 на улице Запсибовцев просят срочно покинуть помещения из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщили сразу несколько местных СМИ со ссылкой на жильцов дома.

denizaley0 Аварийный дом

«По словам жителей, утром 12 января прошло собрание жильцов дома, на котором присутствовал мэр Новокузнецка (глава Новокузнецка Сергей Кузнецов — прим. ИА REGNUM ). Людям объяснили, что из-за грунтовых вод образовалась трещина в подвале, все необходимые экспертизы уже сделаны, и до 20 февраля жители должны покинуть свои квартиры», — пишет Сибдепо, отмечая, что жильцы сами должны найти «равноценное жильё или с доплатой».

Издание, со слов жительницы этого дома Надежды Михелевой, уточняет, что дом будут сносить весной.

Отметим, что на первом этаже дома располагается магазин «Мария-ра». СМИ заявляют, что и арендаторов уже попросили освободить помещение.

«Ваш город» сообщает, что в ближайшее время будет произведена независимая оценка рыночной стоимости квартир, собственникам должны выплатить причитающуюся сумму с 20%-ной надбавкой в счёт компенсации затрат на переезд и ремонт.

Редакция ИА REGNUM направила официальный запрос в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию и дать официальную информацию по состоянию указанного дома.