Киркук, Ирак, 14 января, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Представители Патриотического союза Курдистана (ПСК) заявили о том, что в спорной провинции Киркук ежедневно незаконно добывается 30 тыс. баррелей нефти, сообщает 14 января Rudaw.

William John Gauthier Нефть. Киркук

«Согласно имеющейся у нас информации, пока никем не опровергнутой, на месторождении Джамбур в Киркуке ежедневно добывается порядка 30 тыс. баррелей нефти», — отметил высокопоставленный член ПСК Мала Бахтияр.

Виновные в контрабанде нефти не называются, однако подчеркивается, что нефть «выкачивается танкерами», принадлежащими определенным должностным лицам.

Напомним, провинция Киркук является объектом территориального спора между иракскими курдами и правительством Багдада, в настоящее время регион контролируется центральными властями.