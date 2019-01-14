Украина, 14 января, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Сторонники раскольничьей «Святейшей церкви Украины» (СЦУ) отобрали у священника УПЦ ключи от Свято-Михайловского храма, расположенного в селе Красноволя Маневичского района Волынской области, заявил пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ, протоиерей Олег Точинский 13 января на своей странице в социальной сети Facebook.

President.gov.ua Украинские раскольники

По его словам, около 30 активистов перекрыли вход в храм и, угрожая срезать замки, отобрали ключи от храма у настоятеля местной религиозной общины Андрея Геналюка. Раскольники оскорбляли верующих и духовенство канонической Украинской православной церкви, угрожали им.

Переговоры ни к чему не привели, раскольники сменили замки в храме и вынудили верующих ехать в соседнее село, в другой храм, отметил он.

Настоятель храма вызвал национальную полицию, которая приехала на место событий и приняла заявление о правонарушении.

На своей странице в социальной сети Facebook глава Маневичской районной государственной администрации Андрей Линдюк открыто поддержал раскольников, заявив, что будет и дальше убеждать соотечественников в том, что каноническая Украинская православная церковь якобы управляется из Кремля.

Напомним, ранее представители СЦУ заявили, что к ним присоединилось порядка 50 приходов УПЦ.

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Эксперты, которые изучили так называемый томос об автокефалии, выданный раскольникам Константинопольским патриархатом, пришли к выводу, что СЦУ гораздо более зависима от Стамбула, чем каноническая УПЦ от Москвы.

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