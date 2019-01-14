Вашингтон, 14 января, 2019, 07:46 — ИА Регнум. В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.

Kremlin.ru Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Хельсинки. 2018

Отмечается, что сегодня, 14 января, состоится встреча юристов комитетов по разведке и по иностранным делам американского конгресса, в ходе которой будет обсуждаться практическая возможность вызвать переводчиков на беседу.

По словам одного из помощников конгрессмена из комитета по иностранным делам, вызов в конгресс переводчиков решено было обсудить после статьи в The Washington Post, в которой утверждалось, что Трамп скрыл от общественности некие детали своей встречи с Путиным в Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не скрывал от членов своей администрации подробностей переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп назвал ту беседу «отличной», вспомнил, что обсуждал с российским лидером Израиль и вопросы обеспечения его безопасности, а также ряд других вопросов.

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