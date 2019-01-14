Южно-Сахалинск, 14 января, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Жителям Сахалинской области разрешат бесплатно ловить рыбу на морском побережье на спиннинг или удочку. В сутки улов не должен превышать 5 кг. Росрыболовство одобрило данную инициативу сахалинских властей при том, что раньше выступало против, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рыбалка

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«Далеко не все островитяне могут позволить себе купить свежую рыбу в магазинах или даже на рынке, но их выручает рыбалка. Однако по вылову лососевых, в частности горбуши, существуют ограничения. Считаю, что нужно разрешить свободный вылов для собственного потребления, это решит вопрос обеспечения населения свежей рыбой», — заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В настоящее время, по словам Лимаренко, уже определены два места для свободного вылова горбуши. Их остаётся только утвердить. После этого в «Правила рыболовства дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» будут внесены изменения. К началу хода горбуши у жителей Сахалина и Курил появится законное основание для вылова рыбы.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился с инициативой сахалинских властей, подчеркнув при этом, что рыбная отрасль имеет важное социальное значение для Сахалинской области и эффективная и рациональная организация промысла — основная задача как региональных, так и федеральных властей.

Ранее Росрыболовство категорически возражало против инициативы экс-главы Сахалинской области Олега Кожемяко о введении во время хода горбуши правила «Трёх хвостов» — чтобы каждый сахалинец и курильчанин мог поймать на удочку или спиннинг не более трёх горбушин в сутки для еды. О причинах, по которым ведомство полностью изменило своё мнение, не сообщается.

Не сообщается также и о том, распространится ли разрешение на вылов 5 кг горбуши на удочку либо спиннинг на всех остальных дальневосточников. Распространяться, между тем, должно и просто обязано, поскольку в противном случае жители других регионов ДФО начнут говорить о дискриминации и будут абсолютно правы. Однако в официальных сообщениях, в частности Минвостокразвития, обо всех остальных регионах ничего не говорится.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года глава Росрыболовства Илья Шестаков выступил категорически против разрешения жителям ДФО ловить бесплатно три горбушины во время путины для еды на удочку или спиннинг. С инициативой выступил экс-глава Сахалина Олег Кожемяко, его поддержали ученые (ТИНРО), Погранслужба ФСБ РФ. Однако московский чиновник Шестаков не увидел оснований для того, чтобы дальневосточники бесплатно ели дальневосточную рыбу.

«Пусть люди покупают путёвки для спортивного и любительского рыболовства», — заявлял в мае Шестаков.

Особенно возмутило и напугало московского чиновника то, что разрешение бесплатного вылова трёх рыбин в день может снизить размер штрафов и привести к сокращению расчётных сумм ущерба от действий браконьеров государству.

Браконьеры между тем в каждую путину берут у «бдительного» государства далеко не три хвоста.