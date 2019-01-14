Мельбурн, Австралия, 14 января, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 3 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:0.

Tatiana Мария Шарапова

Шарапова реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов, допустив семь ошибок на подаче. На счету Дарт три двойных ошибки.

Во втором круге турнира Шарапова сыграет с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон.

Читайте также: Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open