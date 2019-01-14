Мехико, 14 января, 2019, 07:31 — ИА Регнум. 13 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил публике «Руководство по морали», призванное укрепить семейные ценности и содействовать гармоничному существованию мексиканского общества. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Презентация была проведена во время объявления о запуске программы «Пенсия для пожилых», 2,5 млн участников которой получат эти буклеты. По словам президента, мексиканцы должны «достичь не только материального благополучия, но и благополучия души». Глава государства призвал прочитать и распространять это пособие.

«Это приведет нас к лучшему обществу. Раньше у нас было больше ценностей, и сейчас они у нас есть, потому что коррупционеры не смогли с ними покончить. Мы должны защищать их», — сказал Лопес Обрадор.

Программа «Пенсия для пожилых» в Мексике стартует 14 января. Она представляет собой экономическую помощь людям так называемого третьего возраста в размере 2,5 тыс. песо ежемесячно ($128). Планируется, что в феврале число ее получателей увеличится с 2,5 млн до 8,5 млн человек.