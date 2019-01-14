Пекин, 14 января, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Китая сообщило о новом случае африканской чумы свиней, который произошел в провинции Ганьсу 13 января, передает агентство Синьхуа.

Maqi Свиньи

Вспышка произошла на ферме в городе Цинъян, где выращивалось 109 свиней. Инфицированными оказались 44 животных, из них девять погибли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

На место немедленно была направлена команда специалистов, а местные чиновники запустили меры экстренного реагирования по недопущению распространения опасного вируса. Для этого все зараженные свиньи будут уничтожены, а помещения продезинфицированы. Транспортировка свиней и сопутствующей продукции в район заражения будет запрещен.

Отметим, что африканская чума свиней опасна только для свиней, но не для людей или других видов. Первый случай заражения в Китае этим вирусом был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин на севере страны. Позднее почти сотня вспышек была зафиксирована в более чем 20 провинциях страны.