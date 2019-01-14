Анкара, 14 января, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Власти Турции впервые за несколько лет позволили лидеру Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненный срок в тюрьме, принять гостей, сообщает 14 января Kurdistan.ru.

AlexVan Тюрьма

Курдского лидера, пребывающего на острове Имралы в Мраморном море, посетит его родной брат Мухммад Оджлан. Главе РПК запрещено встречаться с адвокатами с 2011 года.

Напомним, Абдулла Оджалан был заключен в тюрьму в 1999 году, он был приговорен к смертной казни, так как возглавляемая им организация считается в Турции террористической. Однако введение моратория позволило сохранить Оджалану жизнь.