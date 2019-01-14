Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа. По данным регионального МЧС, ЧП произошло в городе Шахты рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме по улице Хабарова, 16.

geralt Взрыв

Читайте также: Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону

Взорвавшийся в Ростове-на-Дону дом обследуют: возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, в многоэтажке разрушены минимум два этажа одного из подъездов: девятый этаж — полностью и частично восьмой.

«Предварительно, взрыв произошел на девятом этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Информация уточняется», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

В настоящее время все службы экстренного реагирования выехали к месту происшествия. Спасатели эвакуировали 140 жильцов, пять человек спасены.

Пока о погибших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в городе Ростове-на-Дону год назад. В январе 2018 года в жилом десятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Один человек погиб.

Также по теме: По факту разрушения многоэтажки в Магнитогорске возбуждено дело

Последняя крупная трагедия с взрывом бытового газа, произошедшая в Магнитогорске Челябинской области прямо накануне Нового года, унесла жизни 39 человек.