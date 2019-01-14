Москва, 14 января, 2019, 07:14 — ИА Регнум. На ICE 11 января цена на нефть Brent летала то вверх, то вниз в течение всего дня. В итоге к закрытию торгов баррель нефти упал в цене на 1,75%, до $60,61. А с утра нефть впервые с октября 2018 года поднималась до $62 за баррель и выше, но не смогла удержаться на этом уровне, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

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В принципе, на нефтяном рынке сейчас больше позитива, чем негатива. Рынок воодушевляют достигнутые между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином договоренности о прекращении торговой войны. Также источником оптимизма для нефтяных фьючерсов стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 10 января, когда он заявил, что Федрезерв не ожидает в 2019 году новой рецессии или спада в мировой экономике.

Однако на рынке нет ничего невозможного, и многое будет зависеть от информации из ОПЕК в конце января. 13 января на рынок пришла новость, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на полях международной конференции в Абу-Даби заявил в интервью, что «с нетерпением дожидается встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком на предстоящем экономическом форуме в Давосе.

Эта новость может развеять циркулирующие по рынку слухи о разногласиях среди участников «ОПЕК+». Сегодня, 14 января, цена барреля Brent будет торговаться в коридоре $61−62.

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