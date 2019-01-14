Москва, 14 января, 2019, 07:06 — ИА Регнум. На Мосбирже 11 января рубль, похоже, утратил ориентиры и не знал, куда идти. С открытия рубль немного дорожал к доллару и дешевел к евро, но к вечеру валютные трейдеры предпочли поиграть вверх, хотя довольно вяло, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. К закрытию торгов 11 января рубль почти не изменился в стоимости к доллару, подорожав на 0,03%, до 66,88 руб., а к евро — вырос на 0,21%, до 76,7 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Валютный рынок, кажется, не сильно обеспокоен будущим возвращением ЦБ РФ и Минфина на биржу, и рубль потихоньку перестраивается на позитив. Министерство финансов РФ уже объявило, что в период с 15 января по 6 февраля планирует закупить иностранной валюты на бирже на сумму почти 266 млрд руб. У рубля эта информация сильного энтузиазма в виде роста не вызвала, но и паники на бирже тоже не произошло.

Можно предположить, что присутствие ЦБ и Минфина на открытом рынке с 15 января по 6 февраля сильно не повлияет на обменный курс рубля, если только в этот период на рынок не придет существенного негатива.

Цена нефти марки Brent к вечеру пятницы упала на 1,75%, до $60,61 за баррель. Курс евро к доллару в пятницу немного упал, на 0,06%. Исходя из того, что цена на нефть пока стабильна, а возвращение ЦБ на биржу не станет большим негативом для рубля, поэтому прогноз по курсу доллара на сегодня, 14 января, снижен до 66−67,50 руб., а по курсу евро — до 76,50−77,50 руб.

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