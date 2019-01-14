Ухань, Китай, 14 января, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Нелегальное масштабное намывание песка практически перестало быть главной угрозой для экологии и безопасности навигации на длиннейшей в Китае реке Янцзы благодаря кампании по борьбе, которая проходила весь 2018 год, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

(сс) chengpeng1978 Река Янцзы

В общей сложности 1622 незаконных судна по добыче песка было арестовано в 2018 году, и 21 человек был приговорен судом за указанные правонарушения, заявил представитель Комиссии по водным ресурсам реки Янцзы Ван Хуэй.

В 2018 году комиссия, базирующаяся в городе Ухань, столице центральной провинции Хубэй, провела 49 тыс. патрулей вдоль реки, отметил Ван. Благодаря действиям правоохранителей удалось значительно улучшить ситуацию с нелегальным намыванием песка. Не последнюю роль в этом сыграло и улучшение законодательной базы.

Отметим, что в регионах, расположенных вдоль реки Янзы в Китае, наблюдается стремительный экономический рост в последние 30 лет. Однако, вместе с этим наблюдалось и увеличения объемов нелегальной добычи песка, что представляло серьезную проблему для экологии региона и безопасности судоходства.

В 2014 году Китай создал проект «Экономический пояс реки Янцзы», целью которого было превращение региона в золотой экономический пояс, где стремительное экономическое развитие не будет омрачаться серьезными экологическими проблемами при лучшей координации экономики. В пояс входят 11 провинций и муниципалитетов, чье общее населении составляет 40% от населения Китая.