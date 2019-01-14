Новосибирск, 14 января, 2019, 06:42 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 14 января, жители 61 жилого дома, а также несколько вузов и детских садов Центрального округа остались без горячей воды и тепла. Как сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК), отключение связано с устранением дефектов на сетях.

Нет отопления

«Специалисты будут проводить ремонтные работы на тепломагистралях по улице Революции. Устранение четырёх дефектов на подающем и обратном магистральных трубопроводах будет проводиться с 9:00 14 января до 01:00 15 января. В связи с ремонтными работами от теплоснабжения и горячего водоснабжения будут отключены 61 жилой дом, два вуза, шесть детских учреждений, стоматологическая поликлиника и 72 прочих объекта. Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее», — уточнили в СГК.

Помимо отключения горячей воды и тепла в домах, ограничено движение транспорта по ул. Революции в районе дома №31 — проезжую часть сузили на 4,5 м. В компании уверяют, что движение и благоустройство будут восстановлены к 31 января.

Как выяснилось, дефекты были обнаружены во время планового осмотра тепловых сетей, но из-за морозов ремонтные работы откладывались до более благоприятных погодных условий.

По данным Западно-Сибирского Гидромета, сегодня, 14 января, в первой половине дня в Новосибирске осадков не ожидается, температура воздуха — 11 ,-13 oC.