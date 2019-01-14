Япония и США тренируются захватывать острова: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Германия отреагировала на угрозы США из-за «Северного потока — 2»;
- Президент Украины призвал РПЦ «показать томос»;
- Совместные учения по захвату острова провели японские и американские войска;
- «Руспродсоюз» сообщил о росте цен на продукты питания;
- Граждане России рассказали о планах на отпуск.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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