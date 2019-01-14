Сиань, Китай, 14 января, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Количество жертв обвала на угольной шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая выросло до 21 человека после того, как спасатели нашли тела еще двоих горняков утром 13 января, сообщает агентство Синьхуа.

В шахте

Инцидент произошел на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании Baiji Mining Co. Ltd., в городе Шэньму. На время трагедии в шахте находились 87 горняков. Из них 66 были оперативно в целости и сохранности подняты на поверхность. Расследование причин и деталей происшествия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал произошел 12 января в 16:30 по пекинскому времени. На месте трагедии работают экстренные службы, спасатели, медики.