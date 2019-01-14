Афины , 14 января, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Голосование о доверии правительству Греции пройдет 16 января. Об этом заявил журналистам председатель парламента Никос Вуцис.

A.Savin Здание парламента Греции

Вуцис пояснил, что утром 14 января состоится встреча лидеров парламентских партий. Днем 15 января начнется обсуждение вотума доверия, а голосование планируется провести вечером 16 января.

Закон отводит на обсуждение три дня. Ранее голосование планировалось вечером 17 января, однако Вуцис предложить провести обсуждение за два дня, а поименное голосование устроить на третий день.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас поставил вопрос о доверии правительству. Это произошло 13 января после выхода из правящей коалиции партии «Независимые греки» (АНЭЛ) и отказа ее лидера Паноса Камменоса от должности главы оборонного ведомства.