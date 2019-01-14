Россия бросила вызов США и получила отказ от Украины: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- МИД РФ увязал вопрос мирного договора с Японией с признанием итогов войны;
- Минобороны России отчиталось о ситуации в зонах деэскалации в Сирии;
- Киев отказался выдавать России неонациста;
- США опасаются укрепления сотрудничества между РФ и Китаем;
- «Евровидение-2019»: Киркоров, Бузова или Крид.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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