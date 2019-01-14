Вашингтон, 14 января, 2019, 05:06 — ИА Регнум. Если власти Турции ударят по сирийским курдам, США разорят турецкую экономику. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Турции

Он заявил, что США приступают к давно назревшему выводу войск из Сирии, но вместе с тем наносят удары по оставшимся силам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В случае преобразования террористической группировки последуют атаки с расположенных рядом баз.

«Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1084584259510304768

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Трамп озвучил решение начать вывод американских сил из Сирии. Глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу 10 января заявил, что турецкая военная операция в Сирии не зависит от вывода американских войск.