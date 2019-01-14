Вашингтон, 14 января, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Высказывания американского биолога, нобелевского лауреата Джеймса Уотсона о заимосвязи расы и интеллекта стали поводом для лишения его почетных званий. Об этом сообщает 13 января BBC.

Jan Arkesteijn Джеймс Уотсон

Ученый заявил в научно-популярном фильме, что уровень интеллекта представителей европеоидной и негроидной рас обусловлен генетически. Утверждения Уотсона назвали необдуманными и бездоказательными представители частной лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, которой ученый руководил 40 лет.

Еще в 2007 году Уотсон высказывал сомнения в том, что интеллект жителей Африки соответствует мыслительным способностям белой расы. Тогда ученый лишился должности директора лаборатории и был вынужден принести извинения, теперь же у него отобрали звания почетного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя.

Джеймс Уотсон родился в 1928 году в Чикаго, штат Иллинойс. В 1962 году от получил Нобелевскую премию за открытие структуры молекулы ДНК, разделив её с коллегами Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом.

Как сообщало ИА REGNUM, нобелевский лауреат Видед Бушамауи намерена выдвинуть на Нобелевскую премию мира премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и премьер-министра Македонии Зорана Заева. Политик из Туниса отметила, что личные усилия Заева и Ципраса помогли осуществить процесс переименования Македонии.

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