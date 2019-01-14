Москва, 14 января, 2019, 04:34 — ИА Регнум. Запланированные затраты на масштабную реконструкцию зданий Госдумы и строительство нового корпуса Совета Федерации в Москве увеличены. В общей сложности будет потрачено 7 млрд рублей, пишет 14 января «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы России

Отмечено, что на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду уйдет около 3,4 млрд рублей вместо 710 млн рублей. На строительство нового корпуса Совета Федерации на Петровке выделят 2,85 млрд рублей вместо 1,69 млрд рублей. Работы будут завершены в 2020 году.

Кроме того, почти 1 млрд рублей выделят из столичного бюджета на реконструкцию памятника архитектуры — здания на Охотном Ряду. Это палаты Троекуровых, которые после реконструкции займут два комитета нижней палаты парламента.

Стройки реализуются после отказа российских властей возвести на северо-западе Москвы парламентский центр. Решение было принято из соображений экономии, говорится в публикации.