Киев, 14 января, 2019, 04:11 — ИА Регнум. В 2019 году в Киеве туристы будут иначе и в ином объеме оплачивать туристический сбор. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская гривна

С 1 января на Украине вступили в силу поправки в налоговый кодекс, касающиеся туристического сбора. Если прежде сбор оплачивали постояльцы отелей, теперь раскошелиться придется туристам, снявшим хостелы, квартиры и апартаменты.

Сумма туристического сбора составляла 1% от стоимости проживания в отеле, теперь же он будет посуточным. Окончательный размер выплат будет принят Киевской городской радой.

Он может составить до половины процента от минимальной заработной платы (около 21 гривны, примерно 50 рублей) для жителей Украины, для гостей из-за рубежа — 5% от этой суммы (около 209 гривен, около 500 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, Львов единственным из украинских городов вошел в рейтинг ста самых популярных городов мира у путешественников, составленный экспертами Euromonitor International. В списке Львов занял 80-е место.

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