Набережные Челны, Татарстан, 14 января, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Дорожно-строительный трест Татарии, существующий с 1971 года и отметившийся на стройках в ряде регионов России, требуют признать банкротом. Иск к ЗАО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов», зарегистрированному в Набережных Челнах, подан в Арбитражный суд Татарии, но пока к производству не принят, и дата судебного заседания не назначена. Трест позиционируется как флагман дорожно-строительной отрасли республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Истцом выступило волгоградское ООО «Автоспеццентр», которому ответчик задолжал 723 725 рублей. Иск с требованием признать ЗАО несостоятельным поступил в суд 11 января 2019 года.

30 июля 2018 года Волгоградский арбитражный суд удовлетворил иск ООО к ЗАО о взыскании неустойки в размере 723 725 рублей. Изначально истец требовал взыскать задолженность по договору в сумме свыше 4,163 млн рублей и неустойку за период с 19 февраля 2017 года по 25 апреля 2018 года, но в ходе судебных разбирательств компания уточнила требования, снизив сумму. В договоре речь шла о предоставлении специальной автомобильной техники. Обжаловать решение ответчик не смог, в конце ноября 2018 года суд вернул апелляционную жалобу.

ЗАО учреждено 13 сентября 2002 года, но ведёт свою историю с 1971 года, когда в декабре на базе четырёх компаний Министерство транспортного строительства СССР организовало трест «для обеспечения выполнения возросшего объема работ по строительству Камского автомобильного завода».

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал компании — 15 млн рублей, управляющая компания — ЗАО «Камдорстрой». Компания работает не только в сфере дорожного строительства, но отметилась и на строительстве взлётно-посадочных полос в различных регионах. По данным с официального сайта, на её счету участие в реконструкции международного аэропорта «Волгоград», аэропорта «Талаги» в Архангельске, строительстве полос в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

"Ныне закрытое акционерное общество «Трест Камдорстрой» является флагманом дорожно-строительной отрасли Татарстана и входит в число лучших строительных организаций России», — уточняется на сайте предприятия.

В разные годы ЗАО участвовало в роли соучредителя в создании четырёх юрлиц. Все они на сегодня ликвидированы, в их числе — ОАО «Бегишево», в создании которого, помимо ЗАО, принимали участие компания «Татнефть», обанкроченная авиакомпания «Татарстан», а также компания «КамАз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЗАО «Трест Камдорстрой» также получило печальную известность после уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего руководителя и ряда неустановленных лиц. В конце марта 2018 года следственные органы сообщили, что в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов.

Следователи считают, что с 2012 по 2014 год фигуранты предоставили в налоговую службу декларации с фиктивными сведениями, что привело к уклонению от налогов на сумму 82,5 млн рублей.