Москва, 14 января, 2019, 03:53 — ИА Регнум. Увеличение кредитных и депозитных ставок практически полностью отразило движение в доходностях облигаций федерального займа, начавшееся в августе. Подстройка ставок по депозитам и кредитам сроком на один-два года почти завершена, рассказал директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин «Российской газете».

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Он отметил, что средне‑ и долгосрочные ставки по депозитам уже в значительной степени отреагировали. Кредитные ставки на трехлетний срок еще сохраняют некоторый потенциал для повышения в течение первых шести месяцев 2019 года.

Ставки по ипотеке реагируют на движение кривой доходностей ОФЗ даже быстрее, чем корпоративный кредит, поэтому реакция в ставках ипотеки уже в основном состоялась, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно об увеличении Сбербанком ипотечных ставок на все виды недвижимости на 1—1,5%. ВТБ с 1 января повысил ипотечные ставки на 0,6%. Исполнительный директор Первого ипотечного агентства Сергей Топорников назвал повышение ставок на ипотеку предсказуемым, однако более резким, чем ожидалось.

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