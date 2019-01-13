Сызрань, Самарская область, 14 января, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Сотрясение мозга диагностировали медики у учительницы, вмешавшейся в конфликт подростков в одной из школ Сызрани. Об этом сообщают «Вести».

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Полиция проводит проверку по факту инцидента. По предварительным данным, 10 января 15-летние подростки подрались на перемене, учительница попыталась разнять их, но получила удар по голове. Травма оказалась серьезной — женщину госпитализировали.

Педагог остается под наблюдением врачей. С участниками драки и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются подробности ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии в школе Сызрани стало известно 13 января.