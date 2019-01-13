Самолет «Иркутск — Москва» совершил экстренную посадку в Перми
Пермь, 13 января, 2019, 23:52 — ИА Регнум. В аэропорту «Большое Савино» в Перми из-за плохого самочувствия одного из пассажиров совершил экстренную посадку самолет, следующий по маршруту «Иркутск — Москва». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе АО «Международный аэропорт «Пермь».
Oleg Abarnikov
Международный аэропрот «Пермь»
"Причиной посадки (воздушного судна) стало ухудшение здоровья одного из пассажиров рейса», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что пассажира самолета, приземлившегося в аэропорту Перми 13 января в 19:40 мск, экстренно госпитализировали в местную больницу.
Читайте также: Дебош на борту самолета «Сочи — Москва» устроил хоккеист — СМИ
А также: Авиалайнер Boeing 767 совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска