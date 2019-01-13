ДТП в Уганде: погибли 14 человек
Кампала, 13 января, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В Уганде на трассе перевернулся грузовик, перевозивший около 30 пассажиров. Об этом сообщает издание New Vision со ссылкой на свои источники.
Dave Proffer
Скорая помощь. Уганда
Авария произошла в воскресенье, 13 января, в округе Паквач.
По последним данным, в результате инцидента погибли 14 человек, еще несколько получили различные травмы.
Сотрудники специальных служб устанавливают причины ДТП.
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