Кампала, 13 января, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В Уганде на трассе перевернулся грузовик, перевозивший около 30 пассажиров. Об этом сообщает издание New Vision со ссылкой на свои источники.

Dave Proffer Скорая помощь. Уганда

Авария произошла в воскресенье, 13 января, в округе Паквач.

По последним данным, в результате инцидента погибли 14 человек, еще несколько получили различные травмы.

Сотрудники специальных служб устанавливают причины ДТП.

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