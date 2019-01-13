Пекин, 13 января, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Несмотря на сложные погодные условия, в Китае в первом квартале 2018−2019 сельскохозяйственного года (октябрь — декабрь) достигнут более, чем 3%-ный рост производства сахара, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на ежемесячный доклад Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Увеличение производства стимулирует экспорт, который в указанном периоде вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,3 млн тонн.

В докладе производители сахарного тростника предупреждаются о возможном негативном влиянии на урожай погодных условий, в частности, недавнего похолодания на юге страны.