Вашингтон, 13 января, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Геймерам удалось найти в многопользовательской игре Fallout 76 «живого» NPC (игрового персонажа, которым управляет компьютер) по имени Wooby. Проблема заключается в том, что они обнаружили его в так называемой секретной «комнате разработчиков». Об этом 12 января сообщил портал Polygon.

steamXO Fallout 76

В «комнате», кроме этого NPC, находятся также многочисленные игровые предметы, в том числе те, которые еще официально не введены в игру. Причем попасть в это пространство игроки могут лишь нелегально, и за это разработчики из Bethesda начали блокировать их акаунты, пытаясь остановить распространение раритетных вещей. Стоит отметить следующий момент: разработчики пока не поняли, как именно игроки смогли попасть в «комнату». Столкнувшиеся с блокировкой получили письмо, в котором им предложили рассказать о способе проникновения, в обмен на её снятие.

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Напомним, в Fallout 76 нет игровых персонажей, на её пустошах играющий может встретить лишь другого игрока. В декабре 2018 года стало известно, что геймеры решили создать подробную энциклопедию по миру игры. Она будет построена при помощи метода краудсорсинга — каждый желающий сможет внести в неё свои дополнения.