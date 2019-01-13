Горловка, ДНР, 13 января, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Село Широкая Балка, расположенное к западу от прифронтовой Горловки, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 13 января руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Армия Украины обстреляла из минометов село Широкая Балка», — уточнил он.

По его словам, украинские военные, находящиеся в селе Новгородское, всего выпустили по населенному пункту четыре мины калибром 82 мм. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, 13 января представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что военные ВСУ за прошедшие сутки нарушили режим перемирия семь раз.

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