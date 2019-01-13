Мадрид, 13 января, 2019, 20:28 — ИА Регнум. 13 января между коллективами «Атлетик» и «Севилья» на стадионе «Сан-Мамес» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «басков».

Euskaldunaa Стадион «Сан-Мамес»

Первый мяч на экваторе первой половины забил перспективный скоростной испанский нападающий Иньяки Уильямс — 1:0. В конце матча Уильямс оформил дубль — 2:0.

Статистика матча («Атлетик"/"Севилья»)

Удары 9/10

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 14/14

Поданные угловые 7/6

«Атлетик» (Бильбао) набрал 22 очка и выбрался из «зоны вылета», поднявшись на 14-е место. «Севилья» с 33-ю баллами осталась на 3-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетик»: Эррерин, Мартинес, Альварес, Юри, Капа, Беньят, Муньяин, Гарсия, Кордоба, де Маркос, Уильямс.

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Ньяньон, Меса, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер, Силва.

Бригада арбитров: Пабло Гонсалес Фуэртес | Сесар Гарсия Фернандес | Альфредо Родригес.

Желтые карточки: Меса — 26, Эскудеро — 28, Гарсия — 64, Муньяин — 76, Эррерин — 81, Мартинес — 90, Ньяньон — 90.

Голы: Уильямс 23 — 1:0, Уильямс 84 — 2:0.