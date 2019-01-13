Лос-Анджелес, США, 13 января, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Актриса Тесса Томпсон в беседе с журналистами сообщила, что ей было очень весело на съемочной площадке фильма «Крид 2», причем причиной её веселья стали дети. Интервью было опубликовано 13 января на портале Film pro.

Gage Skidmore Тесса Томпсон

Томпсон сообщила, что ей очень нравится её персонаж (Бьянка, жена Адониса Крида) и очень нравилось сниматься в Калифорнии, где она чувствует себя как дома. Она рассказала, что на площадке во время съемок было несколько младенцев, что доставило ей немало хлопот, актриса сказала по этому поводу, что она «хорошо повеселилась». При этом Томпсон отметила, что дети хорошо выполнили свою актерскую работу.

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Напомним, в России премьера картины «Крид 2» прошла 10 января 2019 года. Снимал её режиссер Стивен Кейпл —младший, а Сильвестр Сталлоне выступил в роли продюсера. В ноябре 2018 года актер заявил, что он в последний раз исполнил роль Рокки Бальбоа.