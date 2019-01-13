Москва, 13 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Причинами выкатывания самолета за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Шереметьево могли быть ошибка пилота или плохая уборка снега. Об этом «Агентству Москва» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Лариса Марковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«Причинами данного происшествия (по версии следствия) могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке ВПП», — отметила она.

По ее словам, сотрудники специальных служб в настоящее время продолжают работать на месте происшествия.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что 13 января в Шереметьево выкатился за пределы ВПП самолёт Boeing-737, на борту которого находились 40 пассажиров. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

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