Лос-Анджелес, США, 13 января, 2019, 19:23 — ИА Регнум. В сети появилась информация, что после дополнительных съемок фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» его бюджет увеличился до $200 млн. Об этом 12 января сообщил портал Heroic Hollywood.

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Издание отмечает, что к этой информации стоит отнестись с долей скепсиса, поскольку она вступает в противоречие с той, что была озвучена ранее. Впрочем, это может оказаться правдой, поскольку кинокомпания 20th Century Fox уже два раза переносила дату премьеры картины и второй раз причиной её переноса стало то, что студии понадобилось больше времени для завершения работы над визуальными эффектами фильма.

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Напомним, изначально было объявлено, что «Темный феникс» выйдет на большие экраны 2 ноября 2018 года, впоследствии дата премьеры картины была перенесена на 14 февраля 2019 года, а затем — на 7 июня 2019 года. Роль темного Феникса в фильме исполнит актриса Софи Тёрнер («Игра престолов»).