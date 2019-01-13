Лондон, 13 января, 2019, 19:09 — ИА Регнум. 13 января между коллективами «Эвертон» и «Борнмут» на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «ирисок».

BiloBlue Стадион «Гудисон Парк»

Первый мяч на 16-й минуте второй половины забил французский центральный защитник Курт Зума — 1:0. В компенсированное время Калверть-Льюин удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («Эвертон"/"Борнмут»)

Удары 18/13

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 16/8

Поданные угловые 5/6

«Эвертон» набрал 30 очков и поднялся на 10-ю позицию. «Борнмут» с 27-ю баллами остался на 12-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Коулман, Гомеш, Сигурдссон, Гейе, Бернард, Лукман, Ришарлисон.

«Борнмут»: Бегович, Кук, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Лерма, Станислас, Брукс, Фрейзер, Кинг.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн.

Желтые карточки: Бернард — 38, Кин — 65, Зума — 65, Гомес — 66, Ришарлисон — 84.

Голы: Зума 61 — 1:0, Калверт-Льюин 90+5 — 2:0.