4 февраля с.г. в Москве и других городах России прошли митинги, посвящённые, прежде всего, предстоящим через месяц президентским выборам. В Москве самые многочисленные, и так сказать, политически концептуальные мероприятия, состоялись на Болотной площади и Поклонной горе. Болотный был митингом протестным и включал в себя весьма разнородные (красные, имперские, демократические, анархистские) символы, а Поклонный назвал себя "антиоранжевым", т.е. фактически лояльным действующей власти. Не будем вдаваться в количественный состав их участников, но отметим, что счёт в обоих рассматриваемых случаях шёл на десятки тысяч человек в условиях морозной московской погоды. В своём большинстве люди пришли на митинги по устойчивому внутреннему убеждению, и разговоры об американских деньгах для оппозиции или административном принуждении работников бюджетной сферы для участия в лояльном митинге отставим как некорректные.

Итак, общество в самых разных политических и социальных группах серьёзно обеспокоено судьбой страны. Дело не в В. Путине и не в возможных фальсификациях прошедших думских или предстоящих президентских выборах. Объективного диагноза стоящих проблем и стратегии их преодоления не видно ни у власти, ни у оппозиции. Это относится к выбору дальнейшей стратегии развития России, включая оценку её прошлого и настоящего положения. Это общая обеспокоенность существующим парадоксально объединяет участников обоих вроде бы альтернативных митингов и свидетельствует о серьёзных проблемах стоящих перед российским обществом и государством.

Между тем, государственное управление представляет собой регуляцию социальных отношений, определяющее положение и роль людей в обществе, направленность их интересов, деятельности, её содержания и интенсивность. В этой связи необходимо: выявление требующих решения проблем; выработку стратегию оптимального решения проблемы; определение стратегии общественного развития.

Вопросы управления занимали мыслителей еще древних цивилизаций. Например, китайский мудрец Конфуций (551-479 гг. до н.э.) говорил, что существуют 3 основных направления в управлении людьми: на основе закона, на основе страха наказания, на основе умственного и нравственного развития человека ("человечности").

Когда у Конфуция спросили его ученики, в чём состоит цель управления государством, то учитель ответил: Это когда достаточно еды, достаточно оружия и есть доверие народа. А что из названного можно первым исключить в случае необходимости? Можно исключить оружие. А что из остающегося можно первым исключить в случае необходимости? - снова спросил ученик. Можно исключить еду, - сказал Конфуций. Когда ж народ не верит, то не устоять.

Каковы вызовы, стоящие в настоящее время перед Россией? Остановимся на некоторых из них. После кризиса 2008 г. во всем мире встал вопрос о смене парадигмы социально-экономического развития. К этому времени в России сложился весьма непривлекательный и неэффективный вариант экспортно-сырьевого олигархического капитализма. Как следствие, экономика Россия очень тяжело перенесла кризис - спад ВВП и без того скромного промышленного производства были почти самыми высокими в мире и сопровождались резким ростом потребительских цен. Кстати, до сих пор бюджет остаётся дефицитным. Доходы страны в 2012 г. планируются 11,78 трлн. рублей, а расходы - 12,656 трлн. при среднегодовой цене на нефть марки Urals 100 долларов за баррель.

Это побудило российское руководство пересмотреть некоторые экономические догмы. Так, Алексей Кудрин , бывший министр финансов, во многом определявший финансовую и экономическую политику "не развития" и откровенно "проспавший" начало кризиса 2008-2009 гг., признал на недавней встрече в Давосе, что России нужно создавать конкурентоспособную экономику. В этой связи, утверждает А. Кудрин, необходимо, чтобы были внутренние источники финансирования, не связанные с нефтью и газом. Ставка по кредитам должна быть ниже, условия для бизнеса были лучше. Риски для инвесторов в несырьевую экономику снизились бы. Даже медведи в соответствующих условиях чему-то учатся.

События в Ливии, в Сирии, вокруг Ирана, развёртывание американских ПРО в Европе и намеченный вывод войск международной коалиции из Афганистана выдвинули на передний план национальных интересов также вопрос безопасности. Это тем более актуально, что, как отмечает американский эксперт Ариэль Коэн , первостепенная геополитическая цель США, по-прежнему заключается в недопущении возврата евразийской империи, будь то под эгидой России или Китая, и ревизии международного устройства Евразии, возникшего после окончания холодной войны. Как показывает отечественная и мировая практика, из таких геополитических посылов наших американских друзей рукой подать до тезиса "освободить оккупированные земли Сибири и Дальнего Востока".

На обеспечение национальной безопасности в текущем году предполагается израсходовать в общей сложности более 1,5 трлн. рублей. Из этой суммы на закупку новых вооружений и военной техники, научно-исследовательские и конструкторские работы по оборонной тематике выделено чуть более 880 млрд. рублей, что приблизительно на 15% больше, чем в 2011 г. и почти в два раза больше, чем в 2010-м. Но, как отмечают эксперты, даже такое увеличение военного бюджета не гарантирует выполнения всех задач, стоящих перед вооруженными силами России, и прежде всего, самой главной - сохранение паритета с США в области стратегических вооружений. Так, по суммарной боевой мощи стратегические силы ВВС и ВМФ США примерно впятеро превосходят российские.

Уровень коррупции в России по-прежнему остается на очень высоком уровне - Российская Федерация наравне с Угандой и Нигерией занимает 143 место из 182 по данным международной неправительственной организации Transparency International (TI). Большинство высокопоставленных чиновников в России оказываются параллельно крупными бизнесменами.

Владимир Путин в статье "О наших экономических задачах" соглашается, что приватизация 90-х годов была нечестной. Но отъем собственности сейчас, - продолжает он - привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и всплеску безработицы. Кроме того, по мнению премьера, многие нынешние собственники этих активов формально являются добросовестными приобретателями. Они не нарушали принятых тогда законов. В. Путиным предлагается решить проблему неэффективного и нелегитимного крупного капитала путём увеличения налогов на престижное потребление и решить вопрос ухода от налога через оффшорные зоны. Планируется при помощи налоговой политики привлечь частный капитал в высокотехнологичные отрасли.

Однако обычным россиянам непонятно, как именно олигархи добились своих фантастических состояний. Люди прекрасно понимают, что большие деньги олигархов - это не результат того, что они много и качественно работают или обладают высоким образованием и выдающимися способностями. Подавляющим большинством народа это воспринимается как проявление социальной несправедливости. Можно ли крупные состояния, приобретённые нетрудовым путём, вообще считать частной собственностью?

Существует также проблема обоснованности дотирования некоторых российских регионов. Согласно проекту госпрограммы развития Северного Кавказа, объем целевых расходов должен составить более 3,8 триллионов рублей, что в 10 раз больше, чем предусмотрено ранее действовавшими федеральными целевыми программами. После согласования в правительстве стоимость программы увеличилась до 5,5 трлн. руб. Объем бюджетного финансирования остался прежним. Суммы планируется добрать за счет внебюджетных средств. Основную массу инвестиций в Северный Кавказ внесут госкорпорации: " Роснефть ", ФСК, МРСК, Газпром , Внешэкономбанк ( ВЭБ ) и другие.

А как же российские регионы южной, западной и центральной России, русского Севера, Сибири, Дальнего Востока? Они должны оставаться в результате такого бюджетного федерализма на голодном пайке ради развития санаторно-курортной зоны на Северном Кавказе? Хотя последнее, конечно, тоже важно, учитывая сложившуюся там непростую социально-экономическую и политическую ситуацию.

В своей уже упомянутой статье В. Путин признал, что страна пережила масштабную "деиндустриализацию", потерю качества и тотальное упрощение структуры производства. И, как следствие, попала в высокую зависимость от импорта потребительских товаров, технологий и сложной продукции.

В этой связи выдвинута программа создания глобально конкурентоспособных корпораций через реализацию стратегий отраслевых холдингов. Заявлен курс на восстановление инновационного характера экономики опираясь в этом на университеты как центры фундаментальной науки и подготовки кадрового потенциала. Также предлагается максимально быстрое освоение импортируемых технологий с привлечением помимо государственного и частного капитала из расчёта, что 3-5% их валового дохода должно направляться в исследования и разработки. Государство обещает поддерживать крупные инфраструктурные проекты, прежде всего по развитию транспорта, обеспечивающего связь европейской России с регионами Сибири и Дальнего Востока. Уделено внимание в статье "аграрной безопасности", понимаемой как способность страны самостоятельно себя прокормить при активном привлечении в этот сектор малого и среднего бизнеса. Всё это логичные и правильные, но непонятно, почему всё это не делалось в течение хотя бы последних семи лет, когда были устойчивые нефтегазовые доходы и более стабильная внешне- и внутриполитическая ситуация?

Проблемы управленческой неэффективности власти не является уникальными. Рассмотрим любопытный пример достижения национального благополучия из зарубежного опыта. Так, в ХХ веке США удалось решить проблемы подъёма благосостояния американского общества и преодоления классового антагонизма, чему способствовал новый курс Франклина Рузвельта , опиравшийся на кейнсианство, с одной стороны, и на структурно-функциональный анализ общественной системы для поддержания её стабильности - с другой. Основным классиком структурно-функционального подхода в социальной теории является американский социолог Талкотт Парсонс. По Т. Парсонсу, социальная система - это система интерактивных отношений, объединяющих множество индивидуальных акторов, а общество - это социальная система, которая содержит в себе все необходимые предпосылки для существования в качестве самодостаточной. Развитие общества носит эволюционный характер и сопровождается такими явлениями как дифференциация и интеграция, отражающими процесс усложнения системы. Общество находится в состоянии равновесия, если социальные структуры стабильны. Основным условием сохранения стабильности, недопущения конфликтов и разрушения социальной системы Парсонс считал наличие в обществе разделяемых всеми индивидами культурных ценностей и единого целеполагания. Страна не может жить и развиваться без общих высоких целей и объединяющих народ ценностей.

Не может она развиваться и без адекватных национальных лидеров. В России, находящейся сегодня на переломном этапе, остро стоит проблема политического лидерства. Как известно, регистрацию в Центризбиркоме в качестве кандидатов в президенты прошли премьер-министр РФ Владимир Путин, выдвинутый партией "Единая Россия" , лидер КПРФ Геннадий Зюганов , лидер "Справедливой России" Сергей Миронов , председатель ЛДПР Владимир Жириновский и известный российский предприниматель Михаил Прохоров . Все они вроде бы имеют политические программы, включающие различные реформы экономики и государственной системы, в том числе избирательной и судебной, изменение законодательства в части регистрации партий и кандидатов и т.д.

Но вот беда: все эти претенденты, включая и М. Прохорова (известно, что он сделал своё состояние благодаря близости к "семье"), относятся к одной группе деятелей, которые уже имели возможность себя проявить на избирательном, законодательном и политическом поле России. И если результаты В. Путина можно как-то оценивать по итогам сделанного и несделанного в сфере государственного строительства, то об остальных в этом плане сказать просто нечего. Они просто симулировали свои роли. То же можно, а точнее, нечего сказать о представителях "несистемной оппозиции" - Г. Явлинском, Б. Немцове, В. Рыжкове, Г. Каспарове, М. Касьянове и др.

Вспомним отечественную историю и её яркого представителя Пётра I, сумевшего путём проведения системных социальных реформ превратить Россию из периферийного Московского государства, каким оно было в конце XVII в., в конкурентоспособную мировую державу. Благодаря победе под Полтавой Россия вошла в круг ведущих европейских держав, решила ряд важнейших геополитических задач, прежде всего, овладела южным побережьем Балтийского моря. Это в свою очередь позволило установить тесные экономические, политические и культурные связи с европейскими государствами - Англией, Францией, Австрией, Голландией и другими. Была ликвидирована военная угроза со стороны Швеции не только для России, но и для Польши, Дании, Австрии и иных европейских стран. В 1721 г., после окончательной победы над Швецией, Россия стала империей.

Петровские реформы были основаны не просто на подражании европейским образцам и внедрению в России западных технологий, но и на глубоком понимании национальных интересов в области государственного строительства и развития экономики. Переход к регулярной армии, создание Сената вместо Боярской думы, введение "Табеля о рангах", учреждение Российской академии наук , издание первой русской газеты, строительство флота, организация морских исследовательских экспедиций, основание Санкт-Петербурга, устройство дворянских собраний и даже учреждение специальной тайной канцелярии "Слово и дело" - все эти меры были направлены на формирование эффективных государственных и гражданских институтов применительно к тогдашним российским условиям.

Пётр I не просто организовывал вывоз за границу российского сырья, но занимался развитием производительных сил страны. При этом промышленная политика увязывалась с пространственно-географическими особенностями российских регионов. Простому кузнецу из Тулы Демидову Пётр поручил строительство заводов на Урале для выплавки чугуна и стали, также развивались заводские комплексы на территории Европейской России. За столетия последующего индустриального развития они прошли путь аналогичный промышленным регионам мира таким как Рур, Эльзас, Лотарингия и др. Например, в Замоскворецкий горный округ в конце XVIII - первой половине XIX в. входило около 40 металлургических предприятий Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Орловской, Тульской, Костромской и Вологодской губерний.

Социальные инновации Пётра I создали социально-экономический, политический и культурный формат Российской империи, который обеспечивал её успешное развитие, по крайней мере, до середины XIX века, когда Россия столкнулась с новыми вызовами со стороны европейских держав. При этом петровские реформы в целом сохраняли основы национальной культуры и самобытности. Там же, где они нарушались, например, в церковной сфере или в некоторых областях быта, возникали социальные напряжения. Так, раскольники, появившиеся ещё ранее в ответ на церковные реформы Никона, не признавали и Петра, называя его "антихристом".

Возвращаясь к Полтавской битве и личности Петра I , зададимся вопросом, почему стала возможна победа российского оружия и все эти грандиозные социальные инновации, произведённые российским государем? Анализ исторического события с точки зрения социологической теории указывает на необходимость наличия объективных социально-экономических, культурных и политических предпосылок для его наступления с одной стороны, и сознательное целеполагание субъекта действия в контексте психологических мотивационных установок, с другой. Обращаясь к русским войнам перед началом битвы под Полтавой, Пётр сказал: "Вы сражаетесь не за Петра, а за государство ему вверенное, за Отечество...А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, жила бы только Россия в славе и благоденствии".

Пётр I обладал тем, что с позиции категорий политической социологии определяется понятием "харизма". Политическое лидерство определяется структурой самой личности, включающей в себя совокупность ценностных ориентаций, стиль политической деятельности, особенности вербального дискурса и символической политики. Востребованные обществом ценностные характеристики в свою очередь задаются типом национально-государственной и религиозно-этнической культуры. К важнейшим факторам политической харизмы относятся также нравственные качества личности, физические и интеллектуальные данные, эмоциональная связь политика с окружением.

Иногда смешиваются понятия формального социального лидерства по должности и харизматичности как личностной характеристики политика. Однако формальное социальное лидерство может достигаться и при отсутствии личных заслуг в этом самого деятеля. Например, наличие родственных и (или) коррупционных связей, финансового капитала, информационного ресурса и т.п., могут привести и безликую личность в верхи политической власти. Имиджмейкерские технологии создадут мифологический образ героя, референты напишут речь, режиссеры подгонят соответствующую картинку, составят видеоряд. Но способны ли такие политические лидеры осуществить адекватное целеполагание, восприниматься со стороны общества цельными личностями, увлечь за собой людей личным примером, добиться реализации поставленных задач в экстремальных условиях, достойно представлять страну на внешней арене?

Нужно иметь отвечающие национальным интересам политические и социально-экономические программы, сформировать команды управленцев, получить поддержку со стороны большинства населения и гражданских организаций, а также силовых структур, выдвинуть адекватных лидеров. А уже потом претендовать на власть.