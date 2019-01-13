Москва, 13 января, 2019, 18:42 — ИА Регнум. Покупка Украиной турецких беспилотников Bayraktar TB2 не должна привести к «усугублению внутриукраинского кризиса». Об этом сообщила 13 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью газете «Коммерсантъ».

Bayhaluk Bayraktar TB2

По словам дипломата, внутренний вооруженный кризис на Украине имеет «международное измерение», посредниками в его урегулировании выступают международные организации и ряд стран.

Захарова добавила, что «фактором усугубления внутриукраинского кризиса», соответственно, не должны становиться поставки вооружений киевскому режиму.

Напомним, 12 января президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Турция продаст ВСУ 12 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

Читайте также: Порошенко: Турция продаст Украине ударные БПЛА