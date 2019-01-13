Сочи, Краснодарский край, 13 января, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Противооползневое сооружение в городе Сочи Краснодарского края обрушилось на придомовой территории одного из общежитий в жилом районе. Об этом сообщает 13 января пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Информация о разрушении противооползневого сооружения поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу города Сочи в 15:45 мск. В результате разрушения опорной стены противооползневого сооружения, расположенного на придомовой территории общежития, была повреждена теплотрасса.

Произошло повреждение трубы диаметром 50 мм. В результате повреждения без теплоснабжения остались три жилых дома на улице Коммунальников.

В настоящее время на месте происшествия работают службы спасения и специалисты муниципального унитарного предприятия «Сочитеплоэнерго». Сроки устранения повреждений на теплотрассе пока неизвестны. В связи с инцидентом в администрации Лазаревского района проходит внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прорыве теплотрассы в городе Санкт-Петербурге. В зоне аварии оказались 57 жилых домов. Из-за ЧП пришлось ограничить параметры теплоснабжения в жилых домах, попавших в зону аварии.