Москва, 13 января, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р», переставшим отвечать на наземные команды, пока не удалось. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Роскосмоса.

vitalykuzmin.net «Спектр-Р»

«Пока с аппаратом (телескоп «Спектр-Р») связь не установлена», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, 14 января специалисты продолжат работу по восстановлению связи с орбитальным телескопом, который был запущен на орбиту 18 июля 2011 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 12 января 2019 г. в «Роскосмосе» подтвердили наличие проблем в работе служебных систем российского космического аппарата «Спектр-Р». Специалисты Главной оперативной группы управления КА подключились к работе по устранению имеющихся замечаний.

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