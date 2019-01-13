Самара, 13 января, 2019, 18:10 — ИА Регнум. Учительница одной из школ в городе Сызрани Самарской области получила травмы, предположительно, в результате конфликта с одним из учеников этой же школы. Об этом 13 января сообщает новостной портал «Маленькая Сызрань».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Инцидент произошёл 10 января. По предварительным данным, учительница одной из школ Сызрани увидела ссору и драку двух учеников и заступилась за одного из них.

Один из учеников якобы ударил педагога по голове. В результате полученной травмы учительница была госпитализирована.

По факту произошедшего была организована проверка в школе, где произошло ЧП. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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