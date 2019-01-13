Калуга, 13 января, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области подвели итоги смотра-конкурса на лучшее содержание и благоустройство воинских захоронений (памятников, стел, других мемориальных сооружений и объектов) в 2018 году. Об этом 13 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Belinkaluga.ru Воинский мемориал в поселке Детчино

По данным ведомства, в 2018 году наибольшее количество баллов (211) набрал воинский мемориал в посёлке Детчино Малоярославецкого района. У мемориала в селе Хотькова Думиничского района — 202 балла.

Комиссия также определила двум воинским мемориалам: посёлка Середейский Сухиничского района и села Дудоровский Ульяновского района по 200 баллов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годы на калужской земле погибло в боях и умерло от ран более 400 тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

В течение тридцати лет на территории Калужской области традиционно проходят всесоюзные, всероссийские и международные «Вахты Памяти», а также международные поисковые экспедиции «Западный фронт». За этот период калужскими поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тысяч погибших защитников Отечества, установлены имена свыше 5 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.

Благодаря работе поисковиков на территории области организованы воинские мемориальные комплексы «Большие Устья» (Юхновский район), «Долина смерти» (Мосальский район, деревня Барсуки), «Поле Памяти» (Юхновский район, деревня Долина), «Поле Памяти» (Малоярославецкий районс), «Ивановское поле» (Износковский район, деревня Ивановское), «Подрыв» (Барятинский район, деревня Цветовка).

В настоящее время в областной реестр входят 689 воинских памятников и захоронений. На 16 мемориалах установлены Вечные огни, которые горят круглогодично. Есть и так называемые «Огни памяти». Их ежегодно зажигают в памятные даты страны: 9 мая и 22 июня.

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