Санкт-Петербург, 13 января, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с каждым днем всё ощутимее приближение юбилейной даты — 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM Старт колонны у БКЗ «Октябрьский»

В создании в городе соответствующего настроения участвуют не только военная и гражданская власть, но и общественники — активисты молодежных организаций и военно-патриотических клубов, реконструкторы, коллекционеры.

Дарья Драй ИА REGNUM Перед стартом колонны

Дарья Драй ИА REGNUM Перед стартом колонны ретро-пробега

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкторы

Одним из событий ровно за две недели до памятного дня стал проезд по центральным улицам Петербурга 13 января колонны автомобильной техники времен Второй Мировой войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Ретро-пробег «Машины Победы на Дороге Жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Бронеавтомобиль времен войны

В ходе ретропроезда «Машины Победы на Дороге Жизни» петербуржцы и гости города увидели отечественные легковые и грузовые ГАЗ-АА, ЗИС-5, ГАЗ-М1, ГАЗ-67, бронеавтомобили БА-20м, БА-64, а также американские автомобили Willys, Studebaker и Dodge, поставлявшиеся союзниками в СССР в годы войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробег «Машины Победы на Дороге Жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Женщины в одежде 1940-х годов

Всего было представлено порядка 15 образцов автомобильного транспорта, использовавшегося на фронтах и в интересах тыла в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка-ретропроезд «Машины Победы на Дороге Жизни» на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд колонны по Невскому проспекту

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторических и военно-патриотических клубов

Участниками мероприятия стали около 200 членов исторических и военно-патриотических клубов, занимающихся, в том числе, поиском и реставрацией автомобильной и военной техники.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники военно-патриотических клубов

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM «Машины Победы на Дороге Жизни»

Как передает корреспондент ИА REGNUM, старт колонны начался у БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте, затем колонна свернула на Невский проспект, который ради этого был перекрыт.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторических и военно-патриотических клубов

Дарья Драй ИА REGNUM Мальчик в салоне ретро-автомобиля

Дарья Драй ИА REGNUM Участники исторических и военно-патриотических клубов

Ретро-колонна, с машиной ДПС во главе, благополучно доехала до Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевая кухня на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация оружия времен войны

Дарья Драй ИА REGNUM Карта битвы за Ленинград

Дарья Драй ИА REGNUM Участники реконструкторских клубов

На площади была организована стационарная выставка автомобилей-ветеранов. Здесь же демонстрировали оружие времен войны, работала полевая кухня (к которой выстроилась огромная очередь), из которой всех желающих кормили солдатской кашей с тушенкой. Также на Дворцовой читали стихи и пели песни военных лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Машины Победы на Дороге Жизни»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление участников исторических клубов