Москва, 13 января, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина, незаконно проникший на борт авиалайнера в московском аэропорту Шереметьево, был задержан пограничниками. Об этом 13 января сообщает агентство «Интефакс».

Петр Данилов ИА Красная Весна На борту самолета

По предварительной информации, мужчина проник на борт самолёта, следующего рейсом Москва — Брюссель, минуя все кордоны безопасности. Злоумышленнику удалось пройти на территорию аэродрома через терминал, предназначенный для экипажей самолётов.

Мужчина выбежал на лётное поле и направился к ближайшему авиалайнеру — самолёту компании «Аэрофлот», который готовился следовать рейсом Москва — Брюссель. Мужчине удалось подняться на борт воздушного судна с помощью лестницы для технического персонала, готовящего обычно лайнеры к вылету.

О произошедшем сообщили пограничникам, которые задержали злоумышленника на борту авиалайнера. Вылет рейса Москва — Брюссель в результате инцидента был задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о видеоролике, сделанном в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса, вызвавшем множество комментариев у пользователей сети.